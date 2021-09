Brasparts Brasparts Brasparts, Finistère Promenade autour de la bio diversité Brasparts Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Brasparts Finistère Brasparts Cécile Bourel, enseignante en herboristerie à Cap Santé à Plounéour-Ménez, propose une promenade pour découvrir la bio diversité autour de Brasparts. Elle présentera aussi des livres sur les plantes. Rendez vous à la librairie Passage à 14h30 samedi 11 septembre, comptez entre 2h30 et 3h de temps pour cette rencontre. Contacts :

Tel: 02 29 25 08 95 ou 06 71 20 28 87

Détails Catégories d’évènement: Brasparts, Finistère Autres Lieu Brasparts Adresse Ville Brasparts lieuville 48.30199#-3.95578