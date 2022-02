Promenade au pays des écorces Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Promenade au pays des écorces Caen, 15 octobre 2022, Caen. Promenade au pays des écorces Jardin des plantes 5 Place Blot Caen

2022-10-15 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-15 16:30:00 16:30:00 Jardin des plantes 5 Place Blot

Caen Calvados Il existe autant d’écorces que d’arbres, redécouvrons cette diversité par le toucher. En partenariat avec le CREPAN et Cecitix.

(500m/2h) – Niveau 1 Jardin des plantes 5 Place Blot Caen

