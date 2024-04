Promenade au jardin avec Muriel Vernières : « Le jardin d’Eugénie » Parc du château-musée du Cayla Andillac, dimanche 2 juin 2024.

Promenade au jardin avec Muriel Vernières : « Le jardin d’Eugénie » À 10h et 16h30, Muriel Vernières vous invite à une promenade littéraire. Dimanche 2 juin, 10h00, 16h30 Parc du château-musée du Cayla Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À 10h et 16h30, Muriel Vernières vous invite à une promenade littéraire.

« Ces petits secrets de cuisine font plaisir » : cultures et cueillettes délicates, cadeaux et gourmandises en toutes saisons, le jardin d’Eugénie nous livre ses secrets. Découvrons-les à travers son Journal et ses lettres, au cours d’une promenade au Cayla.

La promenade de 16h30 sera suivie d’une mise en voix du texte Notre Vallée de Julie Aminthe et de la restitution de l’atelier danse avec Jason Respilieux proposé par l’ADDA du Tarn au château-musée du Cayla.

Parc du château-musée du Cayla Lieu-dit « Le Cayla », Andillac, Tarn, Occitanie Andillac 81140 Tarn Occitanie Autour de l’ancienne demeure natale typique du Languedoc de deux écrivains de la période romantique, Eugénie (1805-1848) et son frère Maurice (1810-1839) de Guérin pour lesquels la nature était source d’inspiration, parc public à l’anglaise de 27 ha, classé au titre des sites remarquables et au caractère intimiste, hors du temps. Ses sentiers dont un poétique favorisent la rêverie et la flânerie. Potager et verger mis en place en 2020 avec des espèces fruitières et des légumineuses de l’époque. Statue du Centaure, sculptée par André Abbal en 1943 en référence au poème majeur éponyme de Maurice de Guérin.

Devenue propriété du Département, le château-musée, labellisé « Musée de France », témoigne du mode de vie au XIXe siècle et de la tradition littéraire de cette famille dans la période romantique. Ce lieu de mémoire et d’histoire est aussi aujourd’hui source d’inspiration pour les artistes contemporains.

Ouvert du 16 février au 31 octobre. entre Gaillac, Albi et Cordes-sur-Ciel, A 68 sortie 9, direction Gaillac, puis D 922. À Cahuzac-sur-Vère, direction Vieux, lieu-dit « Le Cayla »

©Département du Tarn – Conservation des musées