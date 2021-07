Asnières-sur-Seine RDV Place Marguerite Durand Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine “Promenade au fil de l’eau, sur les traces de l’Impressionnisme” RDV Place Marguerite Durand Asnières-sur-Seine Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine

“Promenade au fil de l’eau, sur les traces de l’Impressionnisme” RDV Place Marguerite Durand, 18 septembre 2021, Asnières-sur-Seine. “Promenade au fil de l’eau, sur les traces de l’Impressionnisme”

RDV Place Marguerite Durand, le samedi 18 septembre à 14:00 Inscription obligatoire.

Croisière sur la Seine avec Sylvie Raout, guide-conférencière en direction de l’Île Seguin. RDV Place Marguerite Durand 4 pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Autres Lieu RDV Place Marguerite Durand Adresse 4 pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Ville Asnières-sur-Seine lieuville RDV Place Marguerite Durand Asnières-sur-Seine