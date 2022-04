PROMENADE AU CHÂTEAU DE CLISSON AVEC AMBRA SENATORE ET LE CNN Clisson, 7 mai 2022, Clisson.

PROMENADE AU CHÂTEAU DE CLISSON AVEC AMBRA SENATORE ET LE CNN Pont de la Ville Château de Clisson Clisson

2022-05-07 – 2022-05-08 Pont de la Ville Château de Clisson

Clisson Loire-Atlantique

Invitée régulièrement à investir par la danse les lieux patrimoniaux, la chorégraphe Ambra Senatore propose ici la reprise d’un spectacle créé pour le château de Clisson en 2019. Avec son univers teinté de malice, elle a imaginé une promenade s’inspirant autant des espaces de la forteresse que de la présence des visiteurs. Accompagnée de quatre danseurs, Ambra Senatore joue avec les vestiges en décomposant et en reconstruisant des scènes quotidiennes, suggérant une réflexion fragmentée sur l’être humain, ses faiblesses et ses désirs. Avec la « Promenade au château » Ambra Senatore invite le public à porter un regard nouveau sur le monument et à se mettre en mouvement. /// Le Samedi 7 mai et le Dimanche 8 mai à 12h, 15h30 et 17h30 /// Durée : 1H

Promenade au Château de Clisson le 7 et 8 mai à 12h, 15h30 et 17h30, par le Centre national chorégraphique de Nantes, direction Ambra Senatore

https://www.chateau-clisson.fr/44/accueil-chateau-de-clisson/j_6

Pont de la Ville Château de Clisson Clisson

