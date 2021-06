Promenade attelée « Les trésors de Brévands » Carentan-les-Marais, 21 septembre 2021-21 septembre 2021, Carentan-les-Marais.

Promenade attelée « Les trésors de Brévands » 2021-09-21 14:00:00 – 2021-09-21

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais

Au rythme du cheval, découvrez le patrimoine paysager et architectural de Brévands. Cette sortie vous permettra d’arpenter les chemins calmes entre marais et polders et profiter d’un bol d’air en calèche. Une belle balade lors de laquelle vous pourrez notamment admirer : châteaux, nids de cigognes, patrimoine témoignant des activités économiques passées de la commune.

Départ et arrivée : parking de l’Église de Brévands.

En partenariat avec les Attelages de la Nicollerie.

Animation sous réserve des mesures sanitaires et port du masque obligatoire.

Au rythme du cheval, découvrez le patrimoine paysager et architectural de Brévands. Cette sortie vous permettra d’arpenter les chemins calmes entre marais et polders et profiter d’un bol d’air en calèche. Une belle balade lors de laquelle vous…

+33 2 33 21 00 33 http://www.ot-baieducotentin.fr/

Au rythme du cheval, découvrez le patrimoine paysager et architectural de Brévands. Cette sortie vous permettra d’arpenter les chemins calmes entre marais et polders et profiter d’un bol d’air en calèche. Une belle balade lors de laquelle vous…

Au rythme du cheval, découvrez le patrimoine paysager et architectural de Brévands. Cette sortie vous permettra d’arpenter les chemins calmes entre marais et polders et profiter d’un bol d’air en calèche. Une belle balade lors de laquelle vous pourrez notamment admirer : châteaux, nids de cigognes, patrimoine témoignant des activités économiques passées de la commune.

Départ et arrivée : parking de l’Église de Brévands.

En partenariat avec les Attelages de la Nicollerie.

Animation sous réserve des mesures sanitaires et port du masque obligatoire.