Promenade artistique : Comme Un Bruissement d’Art Metzeral, 2 juillet 2022, Metzeral.

2022-07-02 12:00:00 – 2022-07-02 23:59:00

Metzeral 68380

Vous aimez la campagne et les jardins, vous voulez rencontrer des artisans et des artistes, ou vous êtes simplement curieux? venez découvrir les peintures, sculptures, photographies, vanneries, œuvres de papier ou de métal dans un écrin champêtre. Vous pourrez aussi participer avec nous à une œuvre collective.

Deux jardins voisins accueillent une vingtaine d’artistes et d’artisans. Dans la journée, les œuvres se jouent du soleil sous l’ombrage mouvant des arbres. La nuit, elles révèlent un autre visage au milieu des ombres. L’éclairage rend la découverte magique. Et pourquoi ne pas faire la visite pieds nus, dans l’herbe, jusqu’au ruisseau du fond du jardin ?

L’entrée est libre. Une buvette sera proposée par l’association Potager en Vie.

+33 3 89 77 65 20

