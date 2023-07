Cinéma sous les Etoiles Promenade Aristide Briand Cassis, 1 juillet 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Cet été le cinéma prend l’air sur un site d’exception.

Les Mardis et Jeudis soir à 22h en juillet / aout..

2023-07-01 21:45:00 fin : 2023-08-31 . .

Promenade Aristide Briand

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This summer, the cinema takes to the air on an exceptional site.

Tuesday and Thursday evenings at 10pm in July and August.

Este verano el cine toma el aire en un emplazamiento excepcional.

Martes y jueves por la noche a las 22:00 en julio y agosto.

Diesen Sommer geht das Kino an einem außergewöhnlichen Ort in die Luft.

Dienstag- und Donnerstagabend um 22 Uhr im Juli/August.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme de Cassis