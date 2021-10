Piacé Piacé le radieux,Bézard - Le Corbusier PIACE, Sarthe Promenade / Architectures de loisirs / La Quinzaine radieuse Piacé le radieux,Bézard – Le Corbusier Piacé Catégories d’évènement: PIACE

### Venez visiter le site de Piacé le radieux à l’occasion de la 13ème édition de La Quinzaine radieuse mettant à l’honneur l’architecture de loisirs. Vous y verrez des microarchitectures emblématiques des Trentes glorieuses, témoignages d’une architecture utopiste et joyeuse des années 1960-70 : Hexacube de Georges Candilis (Clément Cividino Ent.), Bulles Six Coques de Jean Maneval, Tetrodon de l’A.U.A ou encore le SAS gonflable de Christian Ragot.Plus proche de nous, la piscine-caravane de Benedetto Bufalino et beaucoup d’autres pièces composant un parcours d’art à ciel ouvert : Prototype III de Marc Leschelier, Worm de Caroline Mesquita, Grotte de Nez de Jean Bonichon… C’est à Piacé dans la Sarthe ! Un village de 350 âmes qui a fait l’objet d’un projet architectural dans les années 1930 de Le Corbusier et Norbert Bézard : la Ferme radieuse et le centre coopératif. Un espace est dédié à ce projet ; il sera également ouvert pendant ces journées nationales de l’architecture. Journées nationales de l’architecture Piacé le radieux,Bézard – Le Corbusier 7 rue de l’Eglise 72170 Piacé Piacé Sarthe

