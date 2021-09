Toulon CAUE Var (Place Raspail - Toulon) Toulon, Var Promenade architecturale ” Toulon et l’Art-Déco” CAUE Var (Place Raspail – Toulon) Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Promenade architecturale ” Toulon et l’Art-Déco” CAUE Var (Place Raspail – Toulon), 16 octobre 2021, Toulon. Promenade architecturale ” Toulon et l’Art-Déco”

CAUE Var (Place Raspail – Toulon), le samedi 16 octobre à 10:00

Promenade urbaine dédiée à la découverte du mouvement artistique Art Déco en centre-ville de Toulon et commentée par une architecte représentant le CAUE VAR. Plonger-vous au cœur des années folles (1920-1930), partez à la recherche des bâtiments les plus représentatifs situés entre les Halles Raspail et le secteur Chalucet, familiarisez-vous avec ses formes géométriques peu marquées, les jeux d’ombre et de lumière en façade, la diversité des matériaux employés….

Nombre de places limités

Journées nationales de l’architecture CAUE Var (Place Raspail – Toulon) 26 PLACE VINCENT RASPAIL Toulon Basse Ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu CAUE Var (Place Raspail - Toulon) Adresse 26 PLACE VINCENT RASPAIL Ville Toulon lieuville CAUE Var (Place Raspail - Toulon) Toulon