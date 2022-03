Promenade archéologique en Val de Seine Devant la Salle du Bout du Monde Épône Catégories d’évènement: Épône

Yvelines

Promenade archéologique en Val de Seine
Devant la Salle du Bout du Monde, le samedi 18 juin

Devant la Salle du Bout du Monde, le samedi 18 juin à 14:00

De la Préhistoire au Moyen-Âge, plongez dans l’histoire ! À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, vous imaginerez la vie telle qu’elle a pu l’être en bord de Seine à travers les époques. Climat, faune, flore… mais aussi les premiers villages néolithiques, le début des échanges commerciaux à l’Âge du bronze, les invasions vikings, la Guerre de Cent Ans et les châteaux forts de la Seine. Vous vous laisserez emporter par les récits de deux spécialistes et découvrirez quelques objets et documents anciens… Un jeu de piste sera proposé aux enfants. Collation en fin de parcours et découverte d’ouvrages traitant des sujets abordés. Partez sur la trace de nos ancêtres en bord de Seine… Devant la Salle du Bout du Monde Chemin rural de Meulan, 78680 Epône Épône Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:00:00

Épône Yvelines