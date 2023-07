Visite libre de la Galerie en plein-air André Bauchant Promenade André Bauchant Château-Renault, 16 septembre 2023, Château-Renault.

André Bauchant (1873-1958) est un célèbre peintre naïf né à Château-Renault et auteur de plus de 3 000 œuvres réparties en France, Etats-Unis, Allemagne, Suisse ou Japon. Cet autodidacte s’est fait connaître par ses toiles mythologiques, historiques et religieuses, portraits, paysages, fleurs, fruits, animaux et oiseaux.

Inaugurée en 2010, la galerie bénéficie depuis 2019 d’une nouvelle disposition près de l’entrée du parc boisé du château.

Exposition permanente de 24 panneaux reproduisant des œuvres d'André Bauchant (1873-1958), peintre naïf né à Château-Renault et auteur de plus de 3000 œuvres réparties en France, en Allemagne ou au Japon : toiles mythologiques, historiques et religieuses, portraits, paysages, fleurs, fruits, animaux et oiseaux.

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00

Ville de Château-Renault