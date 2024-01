Corso du Mimosa Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime, dimanche 4 février 2024.

Sainte-Maxime Var

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04

C’est l’heure du traditionnel Corso du Mimosa à Sainte-Maxime !



Ce sont plus de 100 artistes et 200 bénévoles qui animeront ce défilé festif et coloré suivi de la célèbre bataille de fleurs.

Promenade A. Simon-Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



