Summer Holi Dj’s Party Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime, 12 août 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Ce soir, le Théâtre de la Mer vivra au rythme des platines d’Aimé, Manu et Greg..

2023-08-12 21:30:00 fin : 2023-08-12 01:00:00. .

Promenade A. Simon Lorière Théâtre de la Mer

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tonight, the Théâtre de la Mer will live to the rhythm of Aimé, Manu and Greg’s turntables.



Get ready to dance and enjoy an explosion of colours for an evening that promises to be exceptional and colourful.

Esta noche, el Théâtre de la Mer se animará con los platos de Aimé, Manu y Greg.

Heute Abend wird das Théâtre de la Mer im Rhythmus der Plattenteller von Aimé, Manu und Greg leben.

