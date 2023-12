Promenade à Saint-Germain des Prés square Taras Chevtchenko, Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Promenade à Saint-Germain des Prés square Taras Chevtchenko, Paris, 23 janvier 2024, Paris. Le mardi 23 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Une découverte du patrimoine vert parisien au sein d’un quartier chargé d’histoire 23/01/2024 14 :30 Promenade

à Saint-Germain des Prés Le circuit

serpente parmi plusieurs petits jardins – square Félix-Desruelles, square

Laurent-Prache, jardin Bernard Palissy, le plus petit jardin public de Paris –

avant de rejoindre les berges de Seine sur le quai de Conti et le quai des

Grands Augustins. Rendez-vous :

square Taras Chevtchenko, angle de la rue des Saints-Pères et du boulevard

Saint-Germain, métro Saint-Germain-des-Prés square Taras Chevtchenko, square Taras Chevtchenko 75006 Paris Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

jc Lucas Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75006 Lieu square Taras Chevtchenko, Adresse square Taras Chevtchenko Ville Paris Departement Paris Lieu Ville square Taras Chevtchenko, Paris latitude longitude 48.8545,2.33097000000004

square Taras Chevtchenko, Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/