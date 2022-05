Promenade à la source du canal du midi, dans le cadre du Printemps du CAUE Lac de St-Ferréol Les Cammazes Catégories d’évènement: Les Cammazes

Découverte du site sous différents aspects pour comprendre comment du grand « magasin » d’eau pour le Canal du Midi qui était sa vocation unique à l’origine, le bassin de St-Ferréol est devenu un lieu où se mêlent différents usages. Nous aborderons les **questions paysagères, touristiques et patrimoniales** qui s’y posent aujourd’hui. Intervention proposée dans le cadre du programme culturel de l’UPT du Tarn et du Printemps du CAUE.

Inscription : auprès de l’UPT, Université Pour Tous du Tarn – 05 63 38 13 95

