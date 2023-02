Promenade à la rencontre des oiseaux Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Promenade à la rencontre des oiseaux Bibliothèque Colette Vivier, 3 mars 2023, Paris. Le vendredi 03 mars 2023

de 09h30 à 11h30

. gratuit

Rejoignez-nous pour une séance découverte des oiseaux du quartier, qui nous mènera de la bibliothèque aux rues avoisinantes et aux jardins les plus proches. sur inscription, de 9 à 12 ans En hiver, quand les arbres des rues et des jardins sont dénudés, les oiseaux se laissent plus facilement observer. Paris abrite de nombreuses espèces, certaines plus familières que d’autres. En nous promenant, en tendant l’oreille et en levant le nez, nous tenterons d’en repérer quelques-unes. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : 01 42 28 69 94 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

