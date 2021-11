Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PROMENADE À LA FONDERIE EN HOMMAGE À JEAN-LUC NANCY ET SES CAMARADES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

PROMENADE À LA FONDERIE EN HOMMAGE À JEAN-LUC NANCY ET SES CAMARADES Le Mans, 27 novembre 2021, Le Mans. entrée parking Saint Pavin des champs 2 Rue de la Fonderie

2021-11-27 14:30:00 – 2021-11-27 18:30:00

Lectures, rencontres, projections Promenade en hommage à Jean-Luc Nancy entrée parking Saint Pavin des champs 2 Rue de la Fonderie Le Mans

Détails Catégories d'évènement: Le Mans, Sarthe