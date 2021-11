Promenade à La Fonderie en hommage à Jean-Luc Nancy et ses camarades La Fonderie, 27 novembre 2021, Le Mans.

Promenade à La Fonderie en hommage à Jean-Luc Nancy et ses camarades

La Fonderie, le samedi 27 novembre à 14:30

« Au 31 août Jean-Luc repose à la belle Strasbourg une repose illimitée Jean-Luc partait en grande vaquance un voyage au long cours le cœur sur la hanche nous étions là sur le quai murmurlant-ballottant en procession d’un enterroir à l’embarcadère et voilà qu’à te souvenir-regarder une pirogue clignait de l’œil à l’autre plissant les ridules d’un sourire on disait : ça c’est le coup de Jean-Luc Augenblick le bord scintillant d’une larme vigoureuse rigolade familière face de sage déridant les soutènements de l’être-avec et les groseilles et l’être-sans l’embaume des chemins alors comme ça nous n’avions rien à craindre les compas de Jean-Luc embrassaient des plus petites particules jusqu’au déploiement des confins tant proches qu’à les chatouiller tendrement on les voyait voltiger toucher l’onde polissant les cailloux rive à rive de toi à nous les mémorants et voilà : une halte en seuil… » ça c’est un parler de Sarthe qui vous enjoie d’en parler mieux parce-qu’il fallait des liaisons, vous voyez, des rapprochements, rapport à la peinture, à l’art, à la physique, à la musique, à la cosmique, à la philosophie, aux amitiés, et donc on se serre un peu. Un brasero. De mains à mains on remet les brindilles, et, sous le feu des souvenances, les écrits, les voix, les images, le toucher des corps à corps… parce qu’il faut bien que les rigoles creusent les chemins, de cascades en rivières, de rivières en écluses, d’écluses en lacs, de lacs en fleuves, de fleuves en océan, d’océan en cosmos alors là poussent des perles de pluie, des perles d’eau, vapeurs forment nuages et voilà il repleut. Les jonquilles sont contentes…Daffodils, daffodils. Soleil. alors, Jean-Luc, on prend ta tête tendrement et elle regarde tout alentour et nous avec A l’orée parmi les promeneuses, promeneurs ci-présents ci-de là : les contemporains, les ami.e.s Merci à vos beaux yeux, » François Tanguy

Entrée libre

Hommage à Jean-Luc nancy : Lectures, rencontres, projections

La Fonderie 2 rue de La Fonderie 72000 Le Mans Le Mans saint pavin des champs Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T18:30:00