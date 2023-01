Promenade à la découverte du lac de la Prade Bazas, 11 juillet 2023, Bazas OT du Bazadais Bazas.

Promenade à la découverte du lac de la Prade

2023-07-11 – 2023-07-11

EUR Venez découvrir le site du lac de la Prade à travers une balade ludique. Vous y découvrirez un lieu plein d’histoire et abritant une richesse naturelle de premier ordre. Entre zones humides et milieux calcaires se cachent une faune et une flore très riches. Ainsi, vous pourrez observer différentes orchidées sauvages et des espèces remarquables souvent méconnues du plus nombre.

Sortie organisée par la Communauté de Communes du Bazadais dans le cadre du Dispositif Grand Public.

