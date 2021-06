Belcaire domaine du bois de ferriere Aude, Belcaire Promenade à cheval, sports de Montagne et révisions domaine du bois de ferriere Belcaire Catégories d’évènement: Aude

Tous les jours, 1 activité sportive ou de découverte de la montagne: Activités sportives ou de découverte de la montagne proposée: -Promenade à Poney ou à cheval -Escalade 2 séances -Archery Tag (tir à l’arc) -Rando Nature -Atelier avec l’association « le ciel et vous » ou tout savoir sur les étoiles au travers d’expériences diverses. 1 séance En plus, chaque jour, 2 heures de « soutien », avec une approche pédagogique axée sur la pédagogique active, adaptée à chacun, en relation directe avec l’environnement montagnard. On révise, on met en pratique nos acquis, on rattrape les lacunes « sans prise de tête » … Tous les jours également, il sera possible de se baigner au lac, à 5 minutes à pied

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. domaine du bois de ferriere Chemin du bois de ferrières 11340 BELCAIRE Belcaire Aude

