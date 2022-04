Promenade à Celles Celles Celles Catégories d’évènement: 24600

Celles

Promenade à Celles Celles, 1 mai 2022, Celles. Promenade à Celles Celles

2022-05-01 – 2022-05-01

Celles 24600 Celles Promenade à Celles. Départ à 9h. A noter, pour toutes les promenades elles sont accessibles à tous (petits & grands). Durée environ 2h30. Les rendez-vous sont 15 mn avant le départ. Un ravitaillement à mi-parcours. Inscription promenade : 2€/personne. Possibilité de repas au vide-grenier sur réservation avant le 27 Avril Promenade à Celles. Départ à 9h. A noter, pour toutes les promenades elles sont accessibles à tous (petits & grands). Durée environ 2h30. Possibilité de repas au vide-grenier sur réservation avant le 27 Avril Promenade à Celles. Départ à 9h. A noter, pour toutes les promenades elles sont accessibles à tous (petits & grands). Durée environ 2h30. Les rendez-vous sont 15 mn avant le départ. Un ravitaillement à mi-parcours. Inscription promenade : 2€/personne. Possibilité de repas au vide-grenier sur réservation avant le 27 Avril © Pixabay

Celles

dernière mise à jour : 2022-04-06 par Val de Dronne

Détails Catégories d’évènement: 24600, Celles Autres Lieu Celles Adresse Ville Celles lieuville Celles Departement 24600

Celles Celles 24600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/celles/

Promenade à Celles Celles 2022-05-01 was last modified: by Promenade à Celles Celles Celles 1 mai 2022 24600 Celles

Celles 24600