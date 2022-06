Promenade à Bâle

2022-07-08 – 2022-07-08 Bâle est à deux pas du Sundgau : profitez de nos animations estivales pour découvrir le joli centre de cette ville Suisse ! RDV à proximité de l'arrêt de bus de la gare d'Altkirch, puis en voiture jusqu'à Saint-Louis où vous prendrez le tram jusqu'au centre-ville de Bâle (80 km aller/retour). Balade le long des berges du Rhin et dans le « Nouveau Bâle », visite du pont, des petits quartiers, de la cathédrale, du théâtre, de l'église Elisabeth, des belles places, etc. Prévoir repas tiré du sac ou casse-croûte à midi. Si vous avez encore un peu de temps l'après-midi, notre guide Jacqueline vous emmènera découvrir les alentours de Bâle. Sur inscription au 03 89 40 02 90 – A noter : n'oubliez pas votre carte d'identité et 10 € en monnaie (tram, traversée du Rhin en bac – uniquement si le fleuve n'est pas trop haut). Cette sortie n'est pas une visite guidée mais une balade à travers les rues de Bâle. Balade dans Bâle et ses petits quartiers. Repas tiré du sac. Prévoir pièce d'identité et 10 € en monnaie (tram, bac sur le Rhin – si le fleuve n'est pas trop haut). Covoiturage depuis Altkirch. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-04-25

