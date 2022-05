PROM’AUDE Lézignan-Corbières, 3 juin 2022, Lézignan-Corbières. PROM’AUDE Lézignan-Corbières

2022-06-03 – 2022-06-06

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières 2 2 EUR Retrouvailles !

Un immense bonheur pour la centaine d’exposants de cette 31e édition de vous retrouver en famille, entre amis…

C’est avec les valeurs portées pour notre terroir que nous vous accueillons pour vivre ce grand moment de convivialité et de partage.

DES SAVOIR-FAIRE AUDOIS

Un étendard : défendre notre territoire, à 100% !

Une sélection rigoureuse de production audoises, de la terre à l’artisanat en passant par l’innovation ou le commerce.

DES ANIMATIONS !

Une fois encore, elles sont au service de la fête, pour les petits et les grands et rythmeront ces 4 jours de convivialité autour de l’espace bodega, de la ferme vivante, du pôle des artisans d’art ou de producteurs audois.

Restauration sur place. promaudecommunication@gmail.com +33 6 83 53 57 31 Lézignan-Corbières

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lézignan-Corbières Autres Lieu Lézignan-Corbières Adresse Ville Lézignan-Corbières lieuville Lézignan-Corbières Departement Aude

Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezignan-corbieres/

PROM’AUDE Lézignan-Corbières 2022-06-03 was last modified: by PROM’AUDE Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières 3 juin 2022 Aude Lézignan-Corbières

Lézignan-Corbières Aude