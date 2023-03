PROM’AUDE – FESTIVAL AUDE AL PAÍS Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’Évènement: Aude

Aude Lézignan-Corbières Pendant le week-end de Pentecôte, du 26 au 29 mai 2023, Prom’Aude permet de découvrir les produits du terroir, les vins, ainsi que de nombreuses animations musicales et théâtrales.

C’est la plus grande vitrine des terroirs et savoir-faire audois qui dans une ambiance festive et conviviale, met à l’honneur toutes les richesses du département.

Restauration sur place (guinguettes, food trucks…) . communication@promaude.eu +33 6 83 53 57 31

