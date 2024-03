Prolonger la durée de vie de son matériel informatique et numérique Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 12 juin 2024.

Prolonger la durée de vie de son matériel informatique et numérique Venez découvrir les trucs et astuces et manipulations simples pour améliorer les performances de votre matériel et sa durée de vie. Mercredi 12 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T15:00:00+02:00 – 2024-06-12T17:30:00+02:00

Mercredi 12 juin 15h-17h30

Venez découvrir les trucs et astuces et manipulations simples pour améliorer les performances de votre matériel et sa durée de vie.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

@telier numérique Tout public