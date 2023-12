Prolongation de l’ Expérience Monroe jusqu’au 14 janvier 2024 Galerie Joeph Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Plein

Tarif : 15 euros

Tarif : 15 euros Tarif

Réduit : 12 euros

Réduit : 12 euros Réalité

Virtuelle : 7 euros

Forte de son succès, L’Expérience Monroe se poursuit jusqu’au 14 janvier 2024 à la Galerie Joseph/

Forte

de son succès, L’Expérience Monroe se poursuit jusqu’au 14 janvier 2024 à la Galerie Joseph (16 rue des Minimes – Paris 3).

Le

cœur de L’Expérience Monroe, c’est l’unique autobiographie de Marilyn

Monroe. L’Expérience Monroe propose un parcours à travers une installation, des

photographies exclusives de Milton Greene, une

œuvre en réalité virtuelle, une pièce de théâtre, un roman graphique et une

série fiction où vous êtes amenés à percevoir Marilyn Monroe différemment.

Réalisée par Stéphanie Sphyras & Benoit

Nguyen Tat

En collaboration avec : Michel Bertier, Anseau Delassalle, Jando

Graziani, Sylvie Lardet, Ikse Maître, Steve Moreau, Laetitia Viallet, Daniel

Yvinec

Production

Principe Actif – Swing Digital

Coproduction Le sas, La métonymie – En partenariat

avec : ABG et Joshua Greene, The Archives, LLC – Avec le soutien de Cervval, de

la DRAC- île de France, du CNC, de la Ville de Paris et de l’ONDA.

Télérama : « Pas à pas se dévoilent les tourments de Norma Jean Baker, mais aussi la lutte forcenée d’une femme contre les clichés entretenus par Hollywood. À voir absolument. » Thierry Voisin.

Marie- Claire : « Découvrez l’actrice Marilyn Monroe sous un angle que vous n’avez jamais encore vu ! »

Europe 1 : « Un moment poignant. Je suis restée trois heures à l’exposition.Foncez. Courez. Volez à la Galerie Joseph pour vivre l’Expérience Monroe » Clémence Pouletty

Galerie Joeph 16 rue des Minimes, 75003 75003 Paris

Contact : https://l-experience-monroe.com/ https://www.facebook.com/updatemarilyn https://www.facebook.com/updatemarilyn https://l-experience-monroe.com/

©Joshua Greene L’ Expérience Monroe – Prolongation jusqu’au 14 janvier 2024