Projets personnels Théâtre – Parcours Prépa
Conservatoire de Nantes
Nantes

Nantes

2022-06-02

Horaire :

Gratuit : oui Sur réservation. Billetterie en ligne à partir du 18 mai 2022. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur. Date et horaire de chaque projet précisés ultérieurement Les quatre élèves parvenus en fin de Parcours Prépa au Conservatoire présentent durant 2 jours de courtes formes théâtrales devant un jury de professionnel et le public. Ces projets personnels de 30 min. sont l’aboutissement de 2 années intensives d’études en “Parcours Prépa” et participent à l’obtention de leur D.E.T. “Diplôme d’Études Théâtrales”, ultime étape avant d’entrer dans des écoles supérieures de théâtre et/ou envisager un horizon professionnel. Chaque élève est à l’initiative de son projet dans le cadre d’une “traversée de rôle”, l’acteur faisant à cette occasion l’expérience d’un rôle dans sa continuité. Il s’agit aussi d’un travail collectif dans lequel chaque élève de la classe est amené à être acteur, metteur en scène, directeur d’acteurs, dramaturge… Avec :Sacha Wintz, traversée du rôle de Charles dans “Quai Ouest” de Bernard-Marie KoltèsManon Savary, traversée du rôle de Roxanne dans “Chasser les fantômes” de Hakim BahJuliette Menoreau, traversée du rôle de Helen et Ayoub Kallouchi, traversée du rôle de Liam dans “Orphelins” de Dennis Kelly (projet double) Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

