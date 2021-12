Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Projets personnels des élèves du département Théâtre Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Projets personnels des élèves du département Théâtre Maison Folie Moulins, 22 janvier 2022, Lille. Projets personnels des élèves du département Théâtre

Maison Folie Moulins, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Ces formes courtes, ou embryons de spectacles, sont élaborées en toute liberté par les élèves-artistes comédiens du Conservatoire, qui s’essayent, le plus souvent pour la première fois, à la mise en scène, à l’écriture, à la performance, et font aussi résonner les disciplines entre elles. Entrée gratuite, réservations indispensables sur conservatoire.lille.fr

Entrée gratuite sur réservation

Chaque soir, 3 à 4 petites formes courtes vous attendent sur la scène de la Maison Folie de Lille-Moulins… Maison Folie Moulins 47, rue d’Arras Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47, rue d'Arras Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille