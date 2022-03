Projets d’élèves du Conservatoire Auguste-Tolbecque au Patronage Laïque Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Projets d’élèves du Conservatoire Auguste-Tolbecque au Patronage Laïque Niort, 25 mars 2022, Niort. Projets d’élèves du Conservatoire Auguste-Tolbecque au Patronage Laïque Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

2022-03-25 – 2022-03-25 Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort Deux-Sèvres Au programme de la présentation des projets d’élèves du Conservatoire Auguste-Tolbecque : Violon : “La corde d’Ariane” par Orphée Durbin-Marteau

Danse : “Le rêve d’un curieux” par Célestine Giraud

Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

