Début 2021, l’association CARI a lancé, dans le cadre du Groupe de Travail Désertification, une étude de capitalisation sur les projets de territoires en zones sèches intégrant la gestion durable des terres et des agro-écosystèmes. Cette étude conduite par Madame Marta Morin-Kasprzyk, a eu pour objet de mieux appréhender la diversité des approches territoriales mises en place par les acteurs français de la solidarité internationale, dans l’optique de valoriser ces approches et de renforcer les organisations intervenant en zones sèches. [https://us06web.zoom.us/j/85340705904](https://us06web.zoom.us/j/85340705904) ID de réunion : 853 4070 5904 Pas de mot de passe Heure en France Animation : Mme Marta Morin-Kasprzyk (consultante) Vendredi 2 juillet matinée 9h-9h15 (15′) Mot d’introduction Présentation du GTD Présentation du Webinaire (objectif, modalités d’animation, programme) 9h15 – 9h30 (15′) 1- Introduction & Contexte : Desertification & enjeux en lien avec l’approche territoriale dans les projets de développement 9h30 – 9h35 (5′) 2- Présentation de la méthodologie appliquée à l’étude de capitalisation 9h35 – 10h (25′) 3- Présentation des Trajectoires des 5 projets étudiés 10h – 11h (60′) 4.1 – (Résultats) : Approche territoriale dans les projets de développement – Une approche multisectorielle, multidimensionnelle et multi-acteurs Mise en débat des résultats 11h – 11h10 (10′) Pause musicale … 11h10 – 12h10 (60′) 4.2 – (Résultats) : Rôle et posture des opérateurs de développement internationaux – Comment appréhender la réussite d’un projet de développement mettant en œuvre une approche territoriale Mise en débat des résultats 12h10 – 12h30 (20′) 5 – Éléments de conclusion de l’étude Discussion & apports extérieurs 12h30 – 12h45 (15′) Conclusion de l’atelier de restitution Mot de clôture La restitution de l’étude de capitalisation sur les projets de territoires en zones sèches intégrant la gestion durable des terres et des agro-écosystèmes Zoom 75000 Paris Paris 5e Arrondissement Paris

