Projets d'(auto)gestion et d’émancipation de groupes de femmes en Amérique latine Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Projets d'(auto)gestion et d’émancipation de groupes de femmes en Amérique latine Instituto Cervantes de Bordeaux, 2 mars 2022, Bordeaux. Projets d'(auto)gestion et d’émancipation de groupes de femmes en Amérique latine

Instituto Cervantes de Bordeaux, le mercredi 2 mars à 17:30

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’association des Mexicains de Bordeaux propose de dialoguer autour d’initiatives sur l’émancipation des femmes dans plusieurs pays d’Amérique latine. Les spécialistes traiteront le sujet d’un point de vue juridique, écologique, culturel et littéraire. Parmi les invitées, nous compterons sur la présence de Mónica Vinueza Flores (Équateur ), avocate spécialisée en droit de la santé et de la sécurité sociale, et Alejandra Carolina Díaz (Mexique), docteure en Histoire du Mexique, ainsi que de nombreuses autres personnalités en duplex depuis le Mexique.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles et selon dans le respect des règles sanitaires

Débat autour des problématiques de l’émancipation des femmes en Amérique latine Instituto Cervantes de Bordeaux 57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T17:30:00 2022-03-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Instituto Cervantes de Bordeaux Adresse 57 cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Projets d'(auto)gestion et d’émancipation de groupes de femmes en Amérique latine Instituto Cervantes de Bordeaux 2022-03-02 was last modified: by Projets d'(auto)gestion et d’émancipation de groupes de femmes en Amérique latine Instituto Cervantes de Bordeaux Instituto Cervantes de Bordeaux 2 mars 2022 bordeaux Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde