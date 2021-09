Roubaix La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Nord, Roubaix Projets culturels participatifs 2021 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du mardi 5 octobre au mardi 19 octobre

### **Un budget participatif, c’est quoi ?** * La Ville de Roubaix alloue 12 000€ de budget à la réalisation de projets imaginés et construits par des habitants et des acteurs roubaisiens dans le domaine de la culture et des arts. * Les habitants peuvent venir proposer des idées de projets culturels et travailler ensemble à leur élaboration, à la Manufacture, **les mardis 5 et 19 octobre.** * Tous les porteurs de projets lauréats seront accompagnés financièrement et matériellement par la Ville pour les réaliser au cours de l’année 2022. * Une soirée festive aura lieu le **3 décembre** à la Manufacture pour que chacune et chacun présente son projet. * Ces projets seront soumis au vote des Roubaisiens en **janvier 2022**. ### **Comment faire pour participer ?** Si vous souhaitez proposer une idée de projet culturel à Roubaix, nous vous donnons rendez-vous à la Manufacture : * Le premier temps, **mardi 5 octobre, à 9h30 ou à 18h**, pour se rencontrer, présenter la démarche et de commencer à réfléchir à des idées de projets. Les expositions de la Manufacture seront visibles gratuitement à l’occasion de chaque réunion. * Le second temps, **mardi 19 octobre, à 9h30**, pour approfondir l’élaboration des projets. ### **Et après ?** Avant le 25 octobre (vacances de la Toussaint), vous pourrez prendre des rendez-vous individuels pour être accompagnés à la finalisation de votre projet. Vous pourrez également vous rendre quand vous le souhaitez à la Manufacture pour travailler sur votre projet. _Proposé par la Ville de Roubaix, le budget participatif dans le domaine culturel est coordonné par l’Action Insertion & Culture et le service culture de la Ville._

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache 59100 Roubaix

2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T12:00:00;2021-10-05T18:00:00 2021-10-05T20:00:00;2021-10-19T09:30:00 2021-10-19T12:00:00

