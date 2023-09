La fabrique à poésie – Imprimer, façonner (2/2) Projéta Nantes, 18 novembre 2023, Nantes.

La fabrique à poésie – Imprimer, façonner (2/2) Samedi 18 novembre, 15h00 Projéta Gratuit

Atelier proposé par Projéta

Animation : Audrey Caron et Nathalie Papeil

Après avoir écrit, venez découvrir les étapes de la création artisanale d’un livret d’artiste. Les poèmes écrits le matin seront assemblés pour former les pages intérieures.

Puis, après avoir choisi entre différents papiers, vous imprimerez en sérigraphie la couverture de votre livret en 2 passages couleurs. Vous pourrez ensuite l’assembler avec le livret intérieur et le façonner avec une reliure écolière au fil.

Ce temps sera aussi l’occasion de découvrir l’atelier d’artistes Projéta.

Cycle de 2 ateliers (possibilité de suivre les 2 ateliers ou seulement un)

Gratuit.

8 participant.e.s maximum

Sur réservation à contact@mobilis-paysdelaloire.fr

Projéta 37, rue de Coulmiers 44000 Nantes

