Projet Zéro, Bande dessinée du futur

Voulez-vous faire partie des génies visionnaires du Projet Zéro? Groupe d’étude sur le futur, le Projet Zéro vient incognito entre les murs de la bibliothèque, et s’attardera à y laisser des traces… Bibliothèques-cocons, lunettes qui font des blagues, téléphones en écorce d’arbre, forêts qui parlent aux montagnes… Quels objets du futur imagineriez-vous? Pour le meilleur, pour le pire, ou pour rire? Pendant trois matinées, champ libre à l’imagination. Vous serez l’un-e des scientifiques du Projet Zero et discuterez de vos idées avec vos collègues, puis vous transformerez ces idées en bande dessinée, et apprendrez la mise en couleur sur iPad. Publiées sur un compte instagram, vous aurez à la fin de l’atelier vos bandes dessinées en papier et numérique. L’intervenant, Xavier Bouyssou, est un auteur de bande dessinée (Editions 2024, L’Articho) qui publie régulièrement sur Instagram. Dans un univers futuriste qui parodie les visions du futur des technologies, ses bandes dessinées sont drôles et inquiétantes à la fois.

Gratuit

Atelier de vacances avec Xavier Bouyssou. Les 19, 20 et 21 avril, de 10h à 13h. Tout public dès 8 ans.

