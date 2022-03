Projet V Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Projet V Valréas, 22 avril 2022, Valréas. Projet V Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

2022-04-22 20:45:00 20:45:00 – 2022-04-22 21:45:00 21:45:00 Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers

Valréas Vaucluse Valréas Vaucluse EUR Horaires fixes, salle commune, sortie encadrée voire interdite, vie régulée. La journée, se regarder dans le blanc des yeux et attendre. theatredurondpoint@gmail.com +33 4 90 35 21 45 http://www.theatredurondpointpaca.com/ Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

dernière mise à jour : 2021-10-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Ville Valréas lieuville Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas Departement Vaucluse

Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Projet V Valréas 2022-04-22 was last modified: by Projet V Valréas Valréas 22 avril 2022 Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse