Projet V Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Projet V Nouveau Gare au Théâtre, 14 avril 2022, Vitry-sur-Seine. Projet V

du jeudi 14 avril au vendredi 15 avril à Nouveau Gare au Théâtre

Horaires fixes, salle commune, sortie encadrée voire interdite, vie régulée. La journée, se regarder dans le blanc des yeux et attendre. Odeur de maison de retraite si particulière. Plusieurs vieillards endormis, assis à leur table, ça et là. Mais comment supporter de se retrouver dans cette situation après plus de 80 années d’existence. Alors comment regarder différemment et penser autrement ces lieux. Aller voir et se demander pourquoi ils nous effraient. Probablement parce qu’ils ne fonctionnent pas. Durée : 90min « Mais quiconque est déjà entré dans une maison de retraite, une fois arrivé dans la salle commune, a eu cette pensée : moi ici, jamais. Mes parents ici, jamais. Et pourtant… » Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T21:30:00;2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T21:30:00

