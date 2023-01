Projet SHELTER Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Loches Touraine Châteaux de la Loire Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches L’artiste Bojana Nikcevic, des Ateliers de la Morinerie, prend possession des jardins des conventuels de l’ancienne abbaye de Beaulieu pour y installer son projet SHELTER. Abri de feutre, façonné en relation avec les écoles et les habitants de la commune. Une oeuvre monumentale extérieure qui vient faire découvrir cet espace patrimonial sous un autre jour. Découvrez les grandes étapes du montage de l’oeuvre jusqu’à son inauguration. L’artiste Bojana Nikcevic, des Ateliers de la Morinerie, prend possession des jardins des conventuels de l’ancienne abbaye de Beaulieu pour y installer son projet, oeuvre monumentale. Abri de feutre, façonné en relation avec les écoles et les habitants de la commune. obellot@beaulieulesloches.eu https://beaulieulesloches.eu/ Daniel Cluzel

