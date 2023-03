Projet Shaeirat ( Les poétesses ) THEATRE JEAN VILAR, 29 mars 2023, VITRY SUR SEINE.

Projet Shaeirat (les poétesses) Un projet unique et rare, à travers quatre spectacles créés au Festival d'Avignon, pour découvrir les voix féminines de la poésie arabe contemporaine. À la saison des abricots + Celle qui habitait la maison avant moi Carol Sansour (Palestine) + Rasha Omran (Syrie) / Henri-Jules Julien La saison des abricots est un tour de force, une dramaturgie en stéréo où se mêlent colère, sensualité, élégie, fantasmes, infinie tendresse des mères, entêtante mélancolie de cette saison des abricots et de l'odeur du café turc. Celle qui habitait la maison avant moi est une série de monodrames du «je» d'une femme seule qui vit au centre-ville d'une mégapole dans un appartement hanté par la femme seule qui y habitait auparavant. Ce spectacle est un oratorio à trois voix : celle en arabe de la poétesse Rasha Omran, celle en français de la grande actrice syrienne francophone Nanda Mohammad et, dans un idiome non identifié, celle d'Isabelle Duthoit Durée : 2h30 (avec Entracte)

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

Projet Shaeirat (les poétesses)

Un projet unique et rare, à travers quatre spectacles créés au Festival d’Avignon, pour découvrir les voix féminines de la poésie arabe contemporaine.

À la saison des abricots + Celle qui habitait la maison avant moi

Carol Sansour (Palestine) + Rasha Omran (Syrie) / Henri-Jules Julien

La saison des abricots est un tour de force, une dramaturgie en stéréo où se mêlent colère, sensualité, élégie, fantasmes, infinie tendresse des mères, entêtante mélancolie de cette saison des abricots et de l’odeur du café turc. Celle qui habitait la maison avant moi est une série de monodrames du «je» d’une femme seule qui vit au centre-ville d’une mégapole dans un appartement hanté par la femme seule qui y habitait auparavant. Ce spectacle est un oratorio à trois voix : celle en arabe de la poétesse Rasha Omran, celle en français de la grande actrice syrienne francophone Nanda Mohammad et, dans un idiome non identifié, celle d’Isabelle Duthoit

Durée : 2h30 (avec Entracte)

