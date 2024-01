Projet Rap, 60 ans de la MJC Rap & Change, Cie By Cultur MJC Empalot Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

Projet Rap, 60 ans de la MJC Rap & Change, Cie By Cultur Vendredis d’expression de la MJC Toulouse Empalot Vendredi 5 avril, 20h00 MJC Empalot Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:00:00+02:00

Une soirée consacrée à la culture urbaine.

MJC Empalot 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05.34.31.10.05 http://mjcempalot.fr/ Plus de 15 événements annuels d’animation locale et culturelle Ateliers artistiques, culturels, sportifs et de détente Action jeunes pour les 10-25 ans Accompagnement et soutien aux pratiques artistiques (résidences d’artistes, prêts de salles de danse, de répétition)Accueil associatif (formations, action sociale etc…) Métro Ligne B Station EmpalotBus : Lineo 9, 11,52 54

© Droits réservés