Projet « Prendre la parole » Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 30 mars 2024.

Projet « Prendre la parole » Il s’agit d’un dispositif de traduction instantanée basé sur l’IA permettant à des personnes en situation de handicap de s’autonomiser et d’interagir avec les autres au quotidien. Samedi 30 mars, 13h00 Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et payant avec un billet expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T16:00:00+01:00

La mise en place du démonstrateur à la Cité des sciences et de

l’industrie permettra de faire découvrir comment construire un moteur d’intelligence artificielle capable d’apprendre le mode d’expression de personnes ayant des difficultés d’expression orale.

Ce projet est le fruit d’un travail commun entre le Fab Lab L’Établi, l’Association européenne des handicapés moteurs et l’École supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA).

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/