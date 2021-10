Projet pour le Pavillon Suisse Centre culturel suisse, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 20h à 21h

gratuit

Fabrice Aragno, Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille et Pierre Szczepski présentent leur projet pour le Pavillon Suisse de la Biennale d’architecture de Venise 2021.

Fabrice Aragno, Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille et Pierre Szczepski présentent leur projet pour le Pavillon Suisse de la Biennale d’architecture de Venise 2021. Intitulé oræ – Experiences on the Border, le projet a associé les habitants de la frontière autour d’un travail collectif et pluridisciplinaire sur la perception de leur territoire. La crise sanitaire survenue en cours de travail a donné une acuité politique encore plus importante au projet.

Présentation en présence de Mounir Ayoub et Vanessa Lacaille.

Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

Installation view of “oræ – Experiences on the Border” at the Swiss Pavilion at the 17th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia, Photo: KEYSTONE/Gaëtan Bally © Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski