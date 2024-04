PROJET PARTICIPATIF « CARTOGRAPHIE SENSIBLE » Beauvais, jeudi 4 avril 2024.

Le projet participatif Cartographie sensible de Noëmie Ksicova – artiste associée est le point de départ d’un questionnement Comment créer une intimité avec une ville dans laquelle je n’ai pas grandi ? Dans une ville où je n’ai pas vécu ? Rêver une carte qui me permettrait de découvrir, de me familiariser avec Beauvais et de faire lien. Pour cela recueillir des souvenirs d’habitantes et d’habitants en lien avec des endroits de Beauvais (bancs publics, parcs, coins de rue, morceaux de trottoir, cafés, restaurants, écoles, lycées…) et ce seraient ces histoires-là, vos histoires qui dessineraient ma carte de Beauvais, la Cartographie sensible de Beauvais.

Noëmie Ksicova vous invite à partager ces histoires avec elle. Elles feront l’objet d’un travail artistique avec des comédiens professionnels.

Rencontres avec les habitant.es du jeudi 4 au samedi 6 avril pour l’enregistrement des souvenirs. Les rendez-vous durent 15 minutes par personne avec Noëmie Ksicova. Si vous ne souhaitez pas dévoiler votre identité, nous changerons votre prénom lors de la diffusion de votre petite histoire.

Téléphone 03 44 06 08 20

Inscription sur rendez-vous projetsparticipatifs@theatredubeauvaisis.com

Déambulation avec temps de lecture des souvenirs dans le centre-ville de Beauvais samedi 25 mai à 11h dans le cadre du Festival des Arts en Beauvaisis. Le départ est prévu à La Médiathèque du centre-ville, 3 Cour des Lettres, 60 000 Beauvais. 00 0 .

Début : 2024-04-04 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

40 Rue Vinot Préfontaine

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France projetsparticipatifs@theatredubeauvaisis.com

