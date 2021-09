Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Projet participatif avec la Compagnie l’Homme Debout Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn L’idée est de construire avec l’ensemble de la population, 3 sculptures entièrement réalisées en osier, sur 3 semaines, telles le fruit d’une innombrable succession d’assemblages de brins insignifiants, qui mettent en jeu des personnages à forme humaine.

