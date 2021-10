Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille Projet Milan Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Projet Milan Leda Atomica Musique, 30 octobre 2021, Marseille. Projet Milan

Leda Atomica Musique, le samedi 30 octobre à 18:00

Projet MILAN : post-rock électronique (Marseille) Milan n. m. : Rapace de grande taille, au plumage sombre, à la queue fourchue, au vol lent et plané. C’est dans cet animal totem que le duo puise son inspiration, afin de créer une musique sombre, planante, tribale et acérée. PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille