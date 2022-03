Projet La classe, l’oeuvre Musée de Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Projet La classe, l’oeuvre Musée de Pontarlier, 14 mai 2022, Pontarlier. Projet La classe, l’oeuvre

Musée de Pontarlier, le samedi 14 mai à 18:00

Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre », les élèves pontissaliens de CE1-CE2 de Caroline Arnould de l’école Cyril Clerc ont réalisé des œuvres s’inspirant de l’exposition de portraits de Robert Fernier. Au cours de la soirée, les élèves présentent leur travail.

Entrée libre

Les élèves présentent leurs réalisations dans le cadre du projet La classe l’oeuvre. Musée de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Pontarlier Centre Ville Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Musée de Pontarlier Adresse 2 place d'Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Ville Pontarlier lieuville Musée de Pontarlier Pontarlier Departement Doubs

Musée de Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Projet La classe, l’oeuvre Musée de Pontarlier 2022-05-14 was last modified: by Projet La classe, l’oeuvre Musée de Pontarlier Musée de Pontarlier 14 mai 2022 Musée de Pontarlier Pontarlier Pontarlier

Pontarlier Doubs