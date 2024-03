PROJET H, MANUEL DE COMBAT Le Rize Villeurbanne, jeudi 16 mai 2024.

Théâtre. Par la compagnie Le lien théâtre

Dans le cadre de la saison Plurielles, les femmes font Villeurbanne Projet H, manuel de combat délivre des moments de vie de femmes, des moments pénibles, de peur, de dégoût, des moments d’effondrement mais aussi des désirs de révolte. Ces femmes ont toutes en commun le fait d’être harcelées : Carine qui ne sait pas comment gérer les compliments de son patron, Erika qui subit les brimades de son mari. Puis Élise, lycéenne, victime de cyber-harcèlement. Un spectacle écrit à partir de témoignages qui ouvre le dialogue entre femmes et hommes et questionne la bataille à mener pour un changement de mentalités et une égalité réelle. Le spectacle sera suivi d’un échange avec le public. Durée 1h10 / Dès 15 ans Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

