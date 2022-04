PROJET GUILLAUME : ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE JEU THÉÂTRAL

PROJET GUILLAUME : ATELIERS D'ÉCRITURE ET DE JEU THÉÂTRAL

2022-04-07 – 2022-04-07 

Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d'Alençon accueille La Sirène tubiste pour des ateliers d'écriture et de jeu théâtral autour du Projet Guillaume, un projet au long cours mené par la compagnie. 

Qui était Guillaume le Conquérant ? Que connaissons-nous de lui ? Notre région porte le nom de ses envahisseurs, les hommes du nord (North men/Normandie). Qu'est-ce que cela nous raconte aujourd'hui ? 

Nous vous proposons une immersion dans la vie du personnage et de son époque, à travers des exercices d'écriture autour du thème développé dans un extrait choisi d'une chanson de geste du XIIe siècle dont une partie raconte la vie du duc Guillaume, suivis d'exercices de théâtre, accessibles à tous. 

4 ateliers de 3 h sont prévus entre avril et mai avec pour chacun une courte production littéraire immédiatement "mise en scène", reprenant quelques exercices de théâtre très simples. Durant ces ateliers les participants joueront à être Guillaume et livreront également leur propre vision du thème retenu. 

Début juin, les participants se rendront dans le lieu de Normandie où s'est déroulé le morceau choisi de l'histoire. Le programme se clôturera par une présentation publique du travail où les participants présenteront la séquence théâtrale inventée ensemble. 

Ces ateliers, gratuits, s'adressent aux adultes. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la médiathèque Aveline.

+33 2 33 82 46 00

