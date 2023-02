PROJET GRAND-MERE ALEXANDRE FRAY THEATRE 71, 15 février 2023, MALAKOFF.

THEATRE 71 MALAKOFF 3, place du 11 Novembre 92240

“J’aurai toujours des rêves, Maman”

Circassien, porteur acrobatique, Alexandre Fray part à la rencontre de femmes ayant l’âge d’être grand-mères. Il invite ces dames de quatre fois vingt ans dans des duos de fragile voltige pour explorer avec elles nos relations de confiance et de dépendance, repoussant obstinément les possibilités de nos corps quel que soit notre âge.

Direction artistique Alexandre Fray, conception Alexandre Fray, Miriam Kooyman et Cathy Blisson, avec Alexandre Fray et des habitantes volontaires de Malakoff, regard extérieur, mise en espace Christophe Bergon, création vidéo et musique Karim Zeriahen, création sonore Cathy Blisson, régie Pierre-Jean Faggiani, administration, production diffusion Lou Henry, Emma Lefrançois, relations presse Estelle Laurentin

Production Un loup pour l’homme, coproduction Le Manège, Scène nationale – Reims, Centre culturel Houdremont – La Courneuve, Théâtre d’Arles, Scène conventionnée, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national Cirque en Normandie , AY-ROOP, Scène de territoire pour les arts de la piste, Rennes. Soutiens Région Hauts-de-France, ministère de la Culture – DRAC des Hauts-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées

La compagnie Un loup pour l’homme bénéficie du soutien du Ministère de la Culture – DRAC des Hauts-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées. Un loup pour l’homme est membre de Filage (coopérative d’accompagnement des acteur·trices artistiques et culturel·les, Lille)

