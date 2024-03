Projet « Entraînez une IA en 2 minutes ! » Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mercredi 27 mars 2024.

Projet « Entraînez une IA en 2 minutes ! » Le projet propose deux interfaces basées sur une IA open source Mercredi 27 mars, 13h00 Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et payant avec un billet expositions

Un espace de création pour apprendre à entraîner soi-même une IA à partir d’images prises en temps réel et un espace d’utilisation pour tester un modèle d’IA déjà entraîné et performant.

Ces deux outils doivent permettre au public de :

– comprendre comment fonctionne une IA, comment elle est créée et à quoi elle sert

– se sensibiliser aux impacts sociaux et environnementaux de cette technologie

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/